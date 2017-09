La scrittrice Donna Leon potrebbe diventare svizzera

"Da anni abito in Svizzera, presto potrò richiedere un passaporto", ha affermato all'agenzia tedesca DPA (Deutschen Presse-Agentur) a pochi giorni dal suo 75esimo compleanno che ricorre il 28 settembre.

"Mi piace l'idea di essere così una cittadina europea", afferma rilevando che ciò non ha niente a che fare con il presidente americano Donald Trump che "può restare al potere al massimo per otto anni".

Donna Leon vive in Europa ormai da decenni, in particolare a Venezia, dove sono ambientati i suoi libri con il commissario Guido Brunetti. A causa dei molti turisti ha lasciato alcuni anni fa la città lagunare e si è trasferita in una località grigionese vicina al confine con l'Italia.

I suoi gialli sul commissario Brunetti sono stati tradotti in molte lingue, ma per sua volontà mai in italiano. In tedesco hanno avuto un grande successo e ne è stata tratta anche una serie televisiva.