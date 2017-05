LafargeHolchim: sì a discarico dirigenti solo con il 61% dei voti

Nell'assemblea generale di Zurigo il discarico dei membri della direzione e del consiglio di amministrazione (Cda) è stato accolto solo dal 61% dei votanti. Il 38% si è espresso per il no, un valore record per l'azienda.

"Non è un bel risultato", ha commentato Beat Hess, presidente del Cda del numero mondiale del cemento. Nel voto consultivo sul rapporto riguardante le remunerazioni i sì sono stati l'84% e i no il 15%.