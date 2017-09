L'annuncio di Hanyieh, Hamas scioglie suo governo

"Non solo abbiamo emesso un comunicato e annunciato che il Comitato amministrativo è dissolto - ha detto Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, in un conferenza stampa al valico di frontiera con l'Egitto di Rafah, appena ritornato dal Cairo - ma abbiamo preso iniziative che di fatto rendono non più operativo quel Comitato".

Se nei prossimi giorni l'annuncio troverà rispondenza non solo si arriverà al passaggio dei poteri con l'Anp ma anche alla storica riconciliazione con Fatah, il partito del presidente Abu Mazen, da tempo più volte annunciata e finora mai concretizzatasi.

Una rottura avvenuta con la definitiva presa del potere di Hamas nella Striscia nel 2007. Haniyeh si è anche detto d'accordo per elezioni generali: un obiettivo più volte rivendicato dall'Anp che ha anche accusato Hamas di impedire il voto.

Da Ramallah il premier del governo palestinese Rami Hamdallah si è subito dichiarato pronto ad assumersi le conseguenti responsabilità politiche. Poi ha aggiunto di aver "messo a punto i piani per gestire tutti gli aspetti della vita a Gaza" e di essere preparato a svolgere tutti i suoi doveri verso la popolazione locale "nell'intento di ridurne le sofferenze".

La struttura di cui Haniyeh ha annunciato la dissoluzione è il Comitato amministrativo che Hamas aveva messo in piedi all'inizio di quest'anno in una mossa definita dall'agenzia Mann un "oltraggio" all'Anp stesso. Resta ora da vedere cosa sarà della struttura militare della fazione e delle altre sue strutture di comando.

La mossa è stata spiegata da Hamas - secondo la stessa fonte - come risposta ai recenti sforzi diplomatici dell'Egitto per arrivare alla riconciliazione tra le fazioni rivali. Senza dimenticare che - dopo il fallito tentativo messo in campo con il governo di unità nazionale - Abu Mazen da tempo ha chiesto più volte ad Hamas di lasciare il potere esecutivo.

Una richiesta accompagnata di recente da duri interventi come ad esempio il rifiuto di pagare la bolletta elettrica della Striscia o gli stipendi degli impiegati pubblici a Gaza. Ora l'annuncio di Hanyeh sembra andare incontro a tutte i temi fino ad ora insoluti.

Il consigliere di Abu Mazen Nabil Shaat ha detto, citato dall'agenzia Wafa, di aspettarsi che Hamdallah vada ora a Gaza che "sia trattato con rispetto e piena cooperazione da Hamas che governa la Striscia dal 2007 dopo il colpo di stato del 2007 contro l'Anp".