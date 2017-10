Las Vegas: killer sparò a guardia prima di iniziare strage

L'agente era intervenuto in seguito al suono dell'allarme per una porta rimasta aperta nello stesso piano in cui si trovava Paddock, il 33esimo. È rimasto ferito ad una gamba. Erano le 9.59 di sera. Alle 10.05 è cominciata la pioggia di colpi dalla finestra della suite di Paddock, durata in più riprese tra i 9 e gli 11 minuti.