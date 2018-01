Le cabine telefoniche presto sparite dal paesaggio svizzero

In Svizzera le cabine telefoniche, presenti una volta come elemento del paesaggio, diventano sempre più rare e in futuro spariranno quasi completamente. Dall'inizio di quest'anno Swisscom non è infatti più obbligata a metterle a disposizione.

Alcuni servizi quali le comunicazioni via fax, le cabine telefoniche in ogni comune e il blocco delle comunicazioni in uscita non fanno più parte degli obblighi del mandato di servizio universale per l'ex regia federale.

Si tratta di servizi per i quali lo sviluppo tecnologico ha messo a disposizione alternative o che il Consiglio federale non ritiene più indispensabili per assicurare alla popolazione la possibilità di comunicare.

Una ventina di anni or sono in Svizzera c'erano circa 60'000 cabine telefoniche; attualmente sono 3000 i "Publifon" gestiti da Swisscom, a cui si aggiungono altri 2000 apparecchi che l'azienda di telecomunicazioni mette in servizio per conto di ospedali, ristoranti, scuole o privati, ha spiegato all'ats la portavoce Sabrina Hubacher.

Dal 2004 al 2016 il numero di telefonate da una cabina è diminuito del 95%. Nel solo 2016 l'utilizzo è diminuito di un terzo. Il cellulare rimpiazza il telefono pubblico: oggi ci sono circa 130 "telefonini" ogni 100 abitanti, ma solo 0,075 Publifon. Un migliaio di cabine pubbliche rimangono inutilizzate per giorni.

Inoltre la grande maggioranza di quelle ancora in uso non arriva a coprire i costi, sottolinea Swisscom senza fornire cifre in merito. In tutto il mondo nessuno lavora più allo sviluppo del vecchio telefono. Di conseguenza i ricambi sono difficili da trovare e la manutenzione costa di più, il tutto per un servizio che non viene usato praticamente mai.

"Circa il 90% delle cabine sono state adibite ad altro poiché non erano più utilizzate", ha detto al portavoce. Quelle sopravvissute finora saranno smontate nei prossimi anni e nella maggior parte dei casi eliminate.

A volte alcune cabine, spesso in posizioni strategiche, vengono "riciclate" per continuare un'altra vita, ad esempio come librerie di scambio o posto per installare un defibrillatore o per ascoltare storie. Per ora però solo una cinquantina di strutture sono state utilizzate in tal senso.

Ai comuni che lo richiedono, Swisscom cede inoltre le installazioni gratuitamente. E anche i privati possono procurarsi una cabina, al prezzo di 3500 franchi trasporto escluso. Per ora l'ex regia federale ammette di non essere sommersa dalle richieste. Alcune aziende hanno installato delle cabine nei propri uffici al fine di poter telefonare tranquillamente o senza disturbare nessuno.