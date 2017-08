Le Giornate europee del patrimonio in Svizzera il 9 e 10 settembre

Le Giornate europee del Patrimonio (GEP) si terranno in Svizzera il prossimo 9 e 10 settembre. In occasione di questo evento trecento siti organizzeranno visite guidate di monumenti, castelli e edifici pubblici.

Il tema della manifestazione quest'anno sarà "potere e magnificenza", indica in una nota odierna il Centro nazionale d'informazione sul patrimonio culturale (NIKE). I castelli, le cattedrali e gli edifici pubblici come il Palazzo federale rappresentano una dimostrazione di potere e di sovranità e sono parte di un patrimonio culturale da riscoprire.

I linguaggi formali del potere sono molteplici e si trasformano nel corso del tempo, si legge nel comunicato. Tuttavia non sempre sono immediatamente riconoscibili e decifrabili: le Giornate del patrimonio 2017 invitano alla scoperta di questi luoghi attraverso manifestazioni e visite guidate.

Il programma interessa le autorità che si occupano della conservazione di monumenti, di archeologia e altre numerose istituzioni e privati coinvolti nella protezione del patrimonio culturale. Le GEP sono coordinate da NIKE con il patrocinio del consigliere federale Alain Berset.

Ogni anno le Giornate europee del patrimonio attirano oltre 50'000 visitatori in Svizzera e sono organizzate anche in altri cinquanta Paesi europei, per un totale di oltre 20 milioni di persone.