Le redazioni di "Le Matin" e 20 Minutes si uniscono

In difficoltà finanziaria da diversi anni, "Le Matin" avrà così la possibilità di continuare nel suo processo di sviluppo, indica il gruppo Tamedia in una nota odierna.

Le specificità rispettive nel trattamento dell'informazione da parte dei due giornali saranno mantenute, assicura il gruppo editoriale, precisando che essendo già ben posizionate sul mercato digitale, le due testate potranno continuare a rinforzarsi in questo campo.

Il raggruppamento permette di capitalizzare le "fruttuose collaborazioni" già in corso negli ultimi anni. In particolare l'agenzia interna Sport-Center tratta l'informazione sportiva per "Le Matin", "Le Matin dimache" e "20 minutes", mentre NewsExpress, una cellula interna, elabora le notizie brevi in versione digitale per l'insieme delle piattaforme di news di Tamedia in Svizzera.

Per quanto riguarda le sei persone toccate dal provvedimento, Tamedia proporrà misure di accompagnamento, si legge nel comunicato.