Leuthard a Trump: "Patrioti si può essere anche nel sistema Onu"

Anche come patriota lei crede in una Onu forte, ha detto Leuthard in inglese - in aggiunta al discorso scritto in francese - rivolgendosi a Trump.

Il presidente americano nella sua allocuzione aveva precedentemente lodato il patriottismo e il nazionalismo. Leuthard ha quindi spiegato che lo scopo dell'Onu è di mantenere la pace e la sicurezza. Nessun Paese può far fronte da solo alle imminenti sfide, ha detto la presidente della Confederazione. "Non siamo d'accordo che solo nazionalismo e patriottismo raggiungano l'obiettivo".

"Lo spirito dell'Onu è il tutti insieme - anche quando questo spesso è difficile", ha precisato Leuthard più tardi ai rappresentanti dei media.

"Mi sono permessa di richiamare l'attenzione all'articolo 1 della Carta. Questo indica che tutto ciò che serve alla pace deve essere sostenuto insieme. Io sono patriota e difendo la Svizzera, ma questo può essere fatto al meglio in un sistema multilaterale. "Ognuno per sé non è il modo di rispondere alle questioni globali", ha puntualizzato Leuthard.