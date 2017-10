Libia: Unsmil, a Sabrata 4'000 migranti radunati in hangar

"Circa 4'000 migranti" che venivano tenuti in "numerosi centri di detenzione informali" a Sabrata sono stati "trasferiti in un hangar della zona di Dahman" della stessa città costiera libica situata circa 80 km a ovest di Tripoli.

È quanto comunicato oggi dall'Unsmil, la missione dell'Onu di supporto in Libia.

Il trasferimento è avvenuto in seguito alle settimane di scontri fra milizie verificatisi a Sabrata, "il principale punto di partenza di imbarcazioni di migranti" che cercano di raggiungere l'Europa, sottolinea il comunicato.

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni unite (Oim), "sta fornendo assistenza d'emergenza". L'annuncio dell'Unsmil fa implicito riferimento a quanto sostenuto da una delle milizie vincitrici degli scontri - "Sala operativa per la lotta all'Isis" - la quale ieri aveva segnalato che migliaia migranti (appunto oltre 4'000) erano rimasti intrappolati a Sabrata e aveva denunciato che le milizie sconfitte li stavano ammassando per metterli su barconi diretti in Europa.