Ligabue il tour riparte, 6 settembre a Lugano

Il "Made in Italy - Palasport 2017" vedrà l'artista protagonista nei palazzetti dello sport per presentare i brani dell'ultimo album Made in Italy e i suoi grandi successi.

Il 6 settembre sarà alla Resega di Lugano, per recuperare il concerto annullato 12 maggio.