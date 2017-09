Lötschberg: comitato non si arrende, vuole completamento tunnel

Il Comitato del Lötschberg non si arrende e continuerà a lottare per inserire il completamento dell'omonimo tunnel di base tra i progetti ferroviari da ultimare entro il 2035.

Il Consiglio federale oggi ha informato che intende investire 11,5 miliardi di franchi per una serie di opere, tra le quali non figura però il traforo che collega Frutigen (BE) con Rarogne (VS).

Il perfezionamento del Lötschberg, così come il collegamento diretto Aarau-Zurigo e i nuovi passanti ferroviari di Basilea e Lucerna, è stato rinviato alla prossima fase di ampliamento, che verrà presentata fra circa otto anni. I mezzi finanziari a disposizione, seppur ingenti, non bastano infatti a coprire i costi di tutti i progetti auspicati dai cantoni, ha spiegato la titolare del Dipartimento dei trasporti Doris Leuthard.

Una decisione che, in una presa di posizione, il Comitato del Lötschberg definisce "incomprensibile". Esso si compone di 310 membri, fra cui i cantoni di Berna, Vallese, Basilea Città, Basilea Campagna, Friburgo, Neuchâtel e Soletta.

A suo avviso, posticipare il completamento del tunnel significherebbe dover fronteggiare inutili costi aggiuntivi. Quanto proposto dall'esecutivo deve essere modificato in nome di un'infrastruttura svizzera sicura e sostenibile, prosegue la nota. Delle due canne esistenti, solo una è al momento completamente operativa, per un totale di 34,6 chilometri. L'altra è stata scavata per 27 km, ma il binario è stato posato solamente su circa metà della lunghezza, il che la rende intransitabile.

Il comitato ritiene inoltre che il credito stanziato dal governo dovrebbe essere aumentato ad almeno 12 miliardi. Un'ottimizzazione dei progetti contenuti nel programma presentato oggi - tra cui figura la realizzazione del tram-treno del Luganese - permetterebbe poi di risparmiare i fondi necessari per i lavori nella galleria Lötschberg.

Leuthard da parte sua ha messo in risalto come negli ultimi venti anni la Confederazione abbia investito massicciamente nell'asse nord-sud: ora si vuole invece dare la priorità ai collegamenti est-ovest. Per la consigliera federale le capacità della linea del Lötschberg-Sempione sono per il momento sufficienti.

Anche il canton Berna, in un comunicato stampa, ha criticato la scelta dell'esecutivo riguardo al Lötschberg, ritenendo inoltre che le richieste avanzate dalla Svizzera occidentale non siano state adeguatamente considerate nello sviluppo della rete ferroviaria reso noto stamane.