Londra, 2 baby terroristi dal cuore nero del Medio Oriente

Due schegge impazzite dal cuore nero del Medio Oriente, laddove si era immaginato di "esportare la democrazia" in armi.

Sono un giovane profugo siriano e un iracheno ancor più giovane, imbevutisi d'odio in Gran Bretagna a dispetto dell'asilo ricevuto da un'anziana coppia di benefattori del Surrey, i sospetti componenti della mini cellula terroristica arrestati nell'ambito delle indagini sull'attentato 'fatto in casa' di venerdì nella metropolitana di Londra.

Terroristi adolescenti o quasi, ancora una volta. Con le barbette accennate da islamici osservanti in erba. Cani sciolti 'adottati' dall'ormai consueta rivendicazione dell'Isis.

Con il passare delle ore, il loro profilo si precisa e si arricchisce di particolari. L'indiziato numero uno, quello che avrebbe collocato materialmente il rudimentale 'secchio esplosivo' su un vagone della District Line prima della stazione di Parsons Green, ha solo 18 anni, è stato catturato nel porto di Dover mentre cercava di svignarsela via mare e pare sia un orfano, rifugiatosi quindicenne nel Regno Unito dall'Iraq dopo "la morte dei due genitori".

O almeno questo è quanto risulta dai documenti a disposizione di Ian Harvey, capo del consiglio municipale di Spelthorne, nel Surrey inglese. Dalla Siria viene invece il secondo arrestato, identificato oggi con nome, cognome e fotografie: Yahyah Farroukh, 21enne di Damasco, accolto sull'isola cinque anni fa.

Sulla sua pagina Facebook, oltre agli insulti delle ultime ore recapitati da utenti furiosi, compaiono immagini di feste e legami di lavoro con due locali notturni, ma pure riferimenti via via più numerosi ad Allah, video-denuncia sulla guerra siriana e un post inquietante, letto col senno di poi: "La cosa confortante è che Dio sa e loro non sanno".

Entrambi erano stati ospiti dei coniugi Penelope e Ronald Jones, 71 anni lei, 88 lui, decorati sette anni orsono dalla regina per l'instancabile attività caritativa. Un'attività lunga quattro decenni durante la quale hanno aperto le porte di casa loro, un'isola d'umanità in riva al Tamigi, a Sunbury-on-Thames, a quasi 300 bambini e ragazzi presi gli uni dopo gli altri in affidamento.

E negli ultimi anni anche a una decina di giovanissimi profughi stranieri: dalla Siria e dall'Iraq, come pure da Eritrea, Afghanistan o Albania. "C'è rispetto reciproco - affermava di recente la signora Jones con slancio e generoso senso pratico - fra le nostre reciproche convinzioni. Un letto in cui dormire e del cibo, è tutto ciò di cui hanno bisogno".

Non nel caso di questi due ragazzi, però, se i sospetti degli investigatori troveranno conferma. Farroukh è stato fermato da Scotland Yard a colpo sicuro, a Hounslow, alla periferia ovest di Londra, dopo il blitz e la perquisizione a tappeto condotti proprio nella casa-famiglia del Surrey.

Aveva appena finito il turno da cameriere nella friggitoria Aladdin. I vicini di casa lo descrivono, al solito, in termini gioviali - "sorridente e loquace" - ma il suo profilo su Facebook dice forse anche altro.

Quanto al 18enne, il Times riferisce che a tradirlo sarebbe stato il berretto rosso, ripreso dalle immagini di una delle telecamere a circuito chiuso della 'tube' e calcato sulla testa ancora al momento dell'arresto a Dover.

Oltre i dettagli di 'colore', a far discutere resta tuttavia il fatto che fosse stato già intercettato dalla polizia due settimane prima, salvo essere lasciato andare. Una falla in un Paese in cui l'allerta nazionale, ridimensionata ieri da 'critica' a 'grave', rimane altissima da mesi.