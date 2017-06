Londra: arrestato sospetto fiancheggiatore a Barking

L'arresto è avvenuto nel corso di un nuovo blitz condotto a Barking, alla periferia est di Londra, dove abitavano tutti e tre i componenti del commando.

In precedenza erano state invece scarcerate senza accuse a carico le ultime 10 persone rimaste fino a ieri in detenzione per la stessa vicenda.