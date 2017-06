Londra: in azione la 'Blue Thunder', unità speciale Sas

Fra le prime unità ad arrivare al London Bridge mentre era in corso l'attacco terroristico di ieri sera c'era la 'Blue Thunder', la squadra speciale anti-terrorismo dei Sas, le teste di cuoio dell'esercito britannico.

Secondo il Mail online, i militari sono atterrati in elicottero direttamente sul ponte della capitale e si sono lanciati alla caccia dei terroristi. La squadra è formata da 70 uomini ed è in grado di raggiungere il luogo di un attacco in tempi rapidissimi. Sono dotati di elicotteri e li scorta un Apache armato di potenti mitragliatrici e dotato di telecamere ad alta risoluzione.