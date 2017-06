Londra: Burkhalter e Leuthard inviano messaggi solidarietà

Il consigliere federale Didier Burkhalter, a nome delle autorità e del popolo svizzero, ha trasmesso stamane un messaggio a Londra dopo gli attentati della scorsa notte. La presidente della Confederazione Doris Leuthard ha espresso in un tweet la sua costernazione.

In un sms inviato al ministro degli esteri britannico Boris Johnson, Burkhalter esprime la "solidarietà della Svizzera". "Dobbiamo proseguire negli sforzi per combattere le radici della violenza e per prevenirla", scrive il capo del dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Dal canto suo Doris Leuthard si è detta "scioccata" in un tweet, nel quale ha "condannato duramente l'attacco". "I miei pensieri - ha scritto la presidente - vanno alle vittime dell'attentato e alle loro famiglie".

Il DFAE ha peraltro indicato di non avere informazioni concernenti eventuali vittime svizzere.