Londra: dodici fermi durante raid a Barking

Secondo quanto ha reso noto la polizia metropolitana di Londra, l'operazione continua. A Barking viveva uno degli attentatori uccisi ieri sera.

Poco prima la premier britannica Theresa May ha annunciato battaglia "all'estremismo islamico" e la revisione della strategia anti-terrorismo. "Le cose devono cambiare", ha affermato ricordando che la Gran Bretagna è stata colpita tre volte in tre mesi e l'intelligence ha sventato altri cinque attacchi.

Attentati non collegati l'uno all'altro ma che si sono "ispirati" l'uno all'altro, ha sottolineato la May parlando per la prima volta di una nuova tendenza: "il terrorismo chiama altro terrorismo". Non bisogna farsi intimidire e restare un "unico grande Regno Unito", è il messaggio ai britannici della premier che annuncia la ripresa della campagna elettorale domani e il regolare svolgimento delle elezioni giovedì 8.

La premier britannica ha anche confermato che il voto si terrà l'8 giugno e che la campagna elettorale riprenderà domani, dopo la sospensione di oggi in segno di rispetto per le vittime dell'attentato. "Non si può mai permettere alla violenza di interrompere il processo democratico", ha detto. .

Il bilancio delle vittime è di sette morti, più i tre attentatori uccisi dalle forze dell'ordine. I feriti sono 48, ricoverati in cinque ospedali. Tra di loro vi sono quattro agenti di polizia. Uno versa in gravi condizioni, ma non è in pericolo di morte. Lo ha detto ad Itv Ken Marsh, il presidente della Federation for the Metropolitan Police, secondo cui il poliziotto era fuori servizio ed è stato accoltellato dai terroristi.

Non c'è ancora nessuna rivendicazione, la polizia ha confermato che gli attentatori di Londra indossavano cinture esplosive finte con lo scopo di terrorizzare i passanti.

Molti i messaggi di solidarietà giunti da tutto il mondo. Tra questi vi sono quelli del consigliere federale Didier Burkhalter e della presidente della Confederazione Doris Leuthard che in un tweet esprime la sua costernazione. Dal Vaticano è giunto il messaggio di papa Francesco che "prega per le vittime e i familiari" e auspica che lo "lo spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo".

Intanto da Manchester arriva l'annuncio della polizia che il concerto in memoria delle vittime in programma questa sera allo stadio Old Trafford di cricket è confermato. L'evento renderà omaggio anche alle persone rimaste uccise nell'attentato a London Bridge. Le forze dell'ordine sottolineano tuttavia che saranno schierati più agenti del già ingente numero previsto. "Ogni persona sarà sottoposta a controlli, se potete non portate borse così da rendere più rapide le verifiche", è l'appello della polizia di Manchester.