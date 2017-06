Londra: formalizzate accuse di terrorismo e omicidio

L'uomo, che ha 47 anni e "ha agito da solo", a quanto precisato dal vicecapo di Scotland Yard Neil Basu, dovrà rispondere di terrorismo, istigazione al terrorismo, omicidio e tentato omicidio.

Al momento dell'arresto è stato portato in ospedale per controlli prima del trasferimento in carcere. Ancora riserbo sul nome. Tutte di fede musulmane le vittime.