Londra: media, tra i feriti anche un cittadino bulgaro

Il Foreign Office ha informato l'ambasciata bulgara nel Regno Unito. In una nota del ministero degli Esteri di Sofia si legge che l'uomo è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni stabili.

L'ambasciata bulgara a Londra ha segnalato da parte sua alla polizia britannica che anche un'altra donna bulgara potrebbe essere rimasta ferita nell'attacco terroristico, come ipotizzano i suoi parenti nel Paese balcanico.

Inoltre, la Nbc riporta che la pioggia di colpi sparata dalla polizia contro gli attentatori del London Bridge ha colpito anche un passante, un americano, alla testa. Secondo l'emittente le autorità si attendono che sopravviva alle ferite.