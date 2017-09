Londra: secondo arrestato è siriano Yahyah Farroukh

Si chiama Yahyah Farroukh il secondo giovane arrestato per l'attacco di venerdì di Parsons Green, nella metropolitana di Londra. Secondo vari media, Farroukh è siriano, di Damasco.

SkyNews mostra alcune foto e precisa che al pari del primo fermato, un 18enne indicato come l'autore materiale dell'attentato di cui non è ancora nota l'identità, avrebbe "legami" con Penelope e Ronald Jones, i due anziani benefattori del Surrey che per anni hanno dato ospitalità a ragazzi rifugiati.