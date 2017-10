Losanna: in 500 contro islamofobia dopo vandalismi a cimitero

Oltre 500 persone hanno manifestato oggi a Losanna per dire "Stop all'islamofobia". I dimostranti intendevano protestare per gli atti di vandalismo che hanno preso di mira nel fine settimana l'area musulmana del cimitero di Bois-de-Vaux nel capoluogo vodese.

Nell'area riservata alle tombe dei musulmani, probabilmente nella notte tra venerdì e sabato, sono state rovinate lapidi e dispersi fiori. Sono inoltre apparse ai visitatori scritte ostili, in parte con errori ortografici, come "Musulmani fuori dalla Svizzera" e "No alla mafia municipale corrotta. No ai cimiteri comunitaristi".

I partecipanti alla manifestazione odierna, mobilitati da partiti di sinistra e diverse associazioni, si sono riuniti in Place de l'Europe e si sono poi diretti verso il centro città, scandendo slogan come "Solidarietà con i musulmani del mondo intero".