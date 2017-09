LU: cannabis, non più punito possesso piccole quantità

Nel canton Lucerna non saranno più multati gli adulti in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti derivate dalla cannabis. La decisione è conseguenza di una sentenza emessa dal Tribunale federale (TF) nell'ambito di un caso a Basilea Città.

La polizia lucernese ha ricevuto dal procuratore l'ordine di non infliggere più alcuna sanzione pecuniaria per i maggiorenni trovati con meno di dieci grammi di cannabis, ha dichiarato sull'edizione odierna della Luzerner Zeitung il portavoce delle forze dell'ordine cantonali Kurt Graf.

L'adozione dello stesso provvedimento era stata comunicata giovedì dal canton Zurigo. Precedentemente veniva appioppata una multa di 100 franchi.

Il divieto resta invece in vigore per chi ha meno di 18 anni e anche il consumo continuerà a venire punito, per ogni fascia d'età.

Dal 2013, la Legge sugli stupefacenti classifica dieci grammi di cannabis come "esigua quantità". Graf ha precisato che non sono ancora stati regolati i dettagli relativi al lavoro dei poliziotti sul campo: "Non possiamo equipaggiare ogni agente con una piccola bilancia", ha affermato.