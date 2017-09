LU: riduzione sussidi, il PS lancia causa collettiva su internet

Il PS lucernese sta preparando una causa collettiva contro il cantone. Il partito ritiene che il taglio dei sussidi per i premi di cassa malati, a causa della mancanza del budget 2017, non sia giustificato.

Per aiutare le persone colpite dai provvedimenti è stato creato un sito internet.

Gli interessati spesso non hanno il tempo e le risorse necessarie per rivendicare i propri diritti, scrive il PS lucernese in una nota odierna. Sulla pagina internet si può trovare una lettera precompilata per sporgere denuncia presso il tribunale cantonale. I costi sono sostenuti dal PS, indica la nota.

La situazione legale è stata chiarita da un esperto delle assicurazioni sociali, il quale ha concluso che la decisione del Canton Lucerna viola la legge federale. Il governo cantonale ha deciso di sospendere i sussidi per i premi di cassa malati per i mesi da ottobre a dicembre 2017.

Le misure sono state decise dal governo a causa della crisi in cui si ritrova il Cantone da diversi mesi. Lo scorso maggio i lucernesi hanno respinto un aumento delle imposte che le autorità avevano previsto per stabilire il budget per il 2017. La decisione popolare ha provocato una riduzione delle entrate di oltre 20 milioni di franchi, che ora il Cantone sta cercando di risparmiare in tutti i settori, tra cui il sociale.