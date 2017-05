Macron acclamato dalla folla sugli Champs-Elysées

Molti sostenitori della campagna erano presenti nelle prime file, ma Macron ha indugiato con tutti, ha parlato, sorriso e stretto mani nonostante la pioggia non abbia mai smesso. Una persona ha donato una rosa rossa - simbolo del Partito socialista - a Macron, che l'ha tenuta poi durante tutto il percorso vicino alle transenne. Poi, il presidente è risalito in auto - scoperta - ed ha ridisceso gli Champs-Elysées salutando la folla in piedi nella nuova vettura decappottabile presidenziale.

Macron è diretto all'Eliseo, dove sarà a pranzo con gli invitati alla cerimonia di investitura.