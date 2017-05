Macron, riforme necessarie ma serve sburocratizzare Ue

Lo ha detto il neopresidente francese Emmanuel Macron a Berlino in una conferenza stampa tenuta con la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo un incontro tra i due.

"È fondamentale rafforzare l'asse franco-tedesco, sarebbe utile anche per l'eurozona", ha proseguito Macron, mentre Angela Merkel ha sollecitato "un nuovo dinamismo nelle relazioni tra Germania e Francia".

"Serve più pragmatismo. Sarò un partner più aperto e più stretto e diretto", ha detto ancora Macron.

"Le elezioni francesi e olandesi hanno mostrato quale tesoro sia l'Europa", ha affermato dal canto suo la cancelliera tedesca, e ha sottolineato che "è importante che si lavori per questo tesoro". "Questo è un momento particolarmente sensibile della storia", ha aggiunto, per fare in modo che alla gente arrivi il messaggio dell'importanza "di un'Europa forte".