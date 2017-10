Maduro incontra Putin, 'grazie per il sostegno'

Maduro - contestato in patria per aver di fatto cancellato i poteri del parlamento - ha ringraziato Putin per "il sostegno politico e diplomatico in questo difficile momento". Il leader del Cremlino si è a sua volta congratulato con Maduro per aver stabilito dei "contatti con le forze politiche d'opposizione".

Il governo del Venezuela - che Mosca sta aiutando finanziariamente - spera nella ristrutturazione di un vecchio debito da 2,8 miliardi di dollari con la Russia per l'acquisto di carri armati e missili. Ma anche su nuove armi russe. Le forze di polizia venezuelane stanno reprimendo con violenza le manifestazioni antigovernative. I morti finora sono stati oltre 120.