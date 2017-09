Per maggioranza elettori Trump non idoneo a presidenza

Stando ad un recente sondaggio la maggioranza degli elettori americani ritiene che Donald Trump non sia idoneo alla presidenza, con il 51% degli interpellati che afferma di essere imbarazzato dal fatto di avere Trump come presidente.

È quanto emerge da un rilevamento della Quinnipiac University condotto tra il 21 e il 26 settembre su un campione su base nazionale. Rispondendo al sondaggio il 59% ha affermato che a suo avviso Trump non è onesto, il 60% ritiene che non abbia buone doti di leadership mentre il 61% ha ammesso di non condividere i suoi valori. Inoltre il 69% ritiene che Trump dovrebbe smettere di twittare.

Il rilevamento mette comunque in evidenza posizioni nettamente diverse per diverse categorie e gruppi: il 50% tra gli elettori bianchi ritiene che Trump sia all'altezza del ruolo di presidente mentre il 94% tra gli elettori di colore è convinto del contrario, l'elettorato ispanico si divide 60% a 40%. In generale il 62% degli interpellati non è d'accordo con il modo in cui Trump sta affrontando le relazioni razziali.