Mancano informatici: Migros lancia un istituto di formazione

Per contrastare la carenza di manodopera, Migros ha lanciato una formazione rivolta agli informatici. L'istituto per la Formazione e per il Perfezionamento Professionale (IBAW) formerà 200 professionisti qualificati all'anno in varie località della Svizzera tedesca.