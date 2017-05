Manchester: domenica concerto Ariana Grande e star

Ariana Grande e altre pop star daranno vita domenica a un concerto di beneficenza per le vittime dell'attentato di Manchester.

L'evento, riferisce la Bbc che lo trasmetterà in diretta, si terrà nella stessa città inglese, nel leggendario stadio dell'Old Trafford, che può contenere 50'000 spettatori.

Hanno confermato fra gli altri la loro partecipazione anche Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Take That, One Direction's e Miley Cyrus.