Manchester: domenica concerto Ariana Grande e star

Justin Bieber, Coldpaly e Katy Perry sono alcune delle star che si uniranno sul palco ad Ariana Grande in un concerto-tributo per le vittime della strage di Manchester.

L'evento, riporta la Bbc, si terrà a meno di due settimane dall'attacco terroristico alla Manchester Arena nel quale, al termine dello show della Grande, furono uccise 22 persone ed altre decine rimasero gravemente ferite.

Il tributo alle vittime si terrà all'Old Trafford Cricker Gound di Manchester uno degli stadi di cricket più antichi del mondo, con una capacità di 50mila posti.

Tra gli altri artisti che si uniranno alla pop star statunitense figurano i nomi dei Take That, di Nial Horan degli One Direction e di Miley Cyrus. Gli incassi verranno devoluti al fondo per le vittime della strage.

Dopo l'attentato, la Grande aveva sospeso il suo tour, cancellando anche due concerti in programma alla O2 Arena di Londra.