Mattis, non abbiamo prove su morte al Baghdadi

Il capo del Pentagono Jim Mattis ha affermato oggi che gli Stati Uniti non hanno le prove per confermare con certezza che il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi sia morto.

"Se lo sapessimo lo diremmo. Al momento non posso né confermare, né smentire. - ha detto Mattis - Il nostro approccio è che supponiamo che sia vivo fino a quando non viene provato il contrario. E, al momento, non posso provare il contrario".