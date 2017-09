May a Trump, accordo Parigi su clima non si rinegozia

Theresa May manda a dire al presidente americano Donald Trump che l'accordo di Parigi sul clima non si rinegozia.

Nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'Onu poco prima di un faccia a faccia del presidente americano, la May ha fatto appello a tutti i paesi per "unirsi a difesa" del sistema di accordi internazionali e ha citato il trattato "a difesa del pianeta in ebollizione e quello contro la proliferazione nucleare".