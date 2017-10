Medici che vendono farmaci ne prescrivono maggiormente

L'aumento dei costi sarebbe del 51% per i medici specialistici e del 32% per quelli di famiglia. Christian Schmid, ricercatore all'Università di Berna e coautore dello studio, sottolinea che una ragioni che spinge questi medici a prescrivere più farmaci sono i margini di guadagno che essi incassano dalla vendita.

La vendita diretta di farmaci da parte dei medici è autorizzata in 17 cantoni della Svizzera tedesca. In Romandia e in Ticino questo modello non esiste.