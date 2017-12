Meningite C, rischio di epidemia in Africa occidentale

C'è il rischio di un'importante epidemia di meningite da meningococco C in Africa occidentale. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

La stagione infettiva sta iniziando e contemporaneamente si registra la circolazione di un nuovo ceppo del batterio altamente invasivo e una grave carenza del vaccino.

Fattori che, sommati, secondo l'Oms possono causare una "catastrofe" che può arrivare a colpire i 34 milioni di persone che vivono nella cosiddetta cintura africana della meningite, che copre 26 Paesi.

Solo l'anno scorso la meningite di tipo C ha causato 18mila casi tra Nigeria e Niger e si può arrivare fino a 670 casi per 100mila persone, visto che l'immunità della popolazione è molto bassa e il batterio sta già circolando nei paesi vicini, come Burkina Faso e Mali, e può diffondersi anche in Liberia, al di fuori della Cintura.

Per far fronte a questo rischio e cercare di arginare un'epidemia su larga scala, l'Oms ha chiesto alle aziende farmaceutiche e ai donatori di aumentare la disponibilità del vaccino. Le scorte di emergenza a livello internazionale per il 2018 ammontano solo a 2,5 milioni di dosi con il ceppo C, ma ne servono almeno altri 10 milioni di dosi per il 2018-2019.