Mercurio: Convenzione di Minamata avrà sede a Ginevra

"La scelta di Ginevra rafforzerà questa città come centro della governance mondiale nel settore ambientale", ha affermato Marc Chardonnens, presidente della COP1 e direttore dell'Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

L'accordo sul mercurio, promosso da Svizzera e Norvegia, è entrato in vigore nello scorso agosto e la Svizzera, si legge in un comunicato odierno dell'UFAM, manterrà il suo impegno a favore delle Convenzione stanziando, in quanto Paese ospite, un contributo annuo pari a un milione di franchi.

La Convenzione mira a ridurre a livello mondiale le emissioni di mercurio, la produzione e l'utilizzo, in particolare nella fabbricazione di prodotti, nei processi industriali e nelle attività minerarie per l'estrazione dell'oro.

La decisione sull'assegnazione del Segretariato è stata presa al termine di lunghi negoziati anche se la Svizzera era l'unica candidata.