Messico: tempesta tropicale Pacifico, allerta ed evacuazioni

Le coste del sud della penisola di Baja California, nordovest del Messico, e di otto Stati del paese sono in allerta a causa della vicinanza della tempesta tropicale 'Lidia'.

Lo sottolineano i media locali, precisando che in alcune zone sono scattate le evacuazioni. Le forti piogge delle ultime ore hanno d'altra parte bloccato per cinque ore l'aeroporto di Città del Messico, dove centinaia di abitazioni dei quartieri periferici hanno subito inondazioni.

L'allerta è stata attivata in particolare nel centro e il nord di Baja California Sur, così come sulle coste di altri stati, e cioèe Sinaloa e Nayarit, oltre che in alcune zone di Snora, Jalisco, Colima e Michoacan.

A metà pomeriggio (ora locale del Messico) la tempesta tropicale si trovava a meno di 200 km da Cabo San Lucas, noto centro turistico di Baja California Sur.