Mettler-Toledo: risultati trimestrali in rialzo

Mettler-Toledo, società con sede a Greifensee (ZH) e Columbus (Usa) specializzata negli strumenti di precisione, ha realizzato nel primo trimestre un fatturato di 594,6 milioni di dollari, in rialzo del 10% su base annua (+12% in valuta locale).

L'utile netto è salito del 41% a 92,5 milioni di dollari, ha fatto sapere ieri sera la società dopo la chiusura della Borsa americana.

La domanda di prodotti è risultata forte in tutte le aeree geografiche, con una progressione del 14% nelle Americhe e del 13% in Europa. In Asia la crescita è stata del 9%.

Mettler-Toledo ha intanto ritoccato al rialzo i propri obiettivi: per l'esercizio in corso calcola una progressione del volume d'affari del 7%, in valuta locale.