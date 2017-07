Migranti: Estonia sblocca 1 milione per aiutare Italia su Libia

L'Estonia, che dal primo luglio ha assunto la presidenza di turno dell'Ue, ha deciso di sbloccare 1 milione di euro per aiutare l'Italia a gestire i flussi di migranti in arrivo dalla Libia.

Lo ha annunciato il governo estone, con l'obiettivo di lanciare un 'segnale di solidarietà' per togliere ogni dubbio sul suo impegno a lavorare verso una soluzione al complicato dossier.

I finanziamenti, che provengono dalle riserve di bilancio del governo estone, saranno convogliati nel Trust Fund Ue per l'Africa, in particolare nella sua divisione dedicata al Nord Africa. Tallinn ospiterà giovedì la riunione informale dei ministri dell'interno dei 28, dove al centro del dibattito vi sarà la rotta del Mediterraneo centrale e la situazione dell'Italia, con le sue richieste per bloccare l'afflusso di migranti in arrivo dalla Libia.