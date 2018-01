Migranti: Israele, picchetto protesta contro espulsioni

Lo riferisce il sito di attivismo sociale Sichà Mekomit secondo cui sono in programma altre manifestazioni di protesta.

Da parte sua il giornale economico The Marker riferisce delle apprensioni maturate nell'industria alberghiera israeliana nella prospettiva di perdere una importante manodopera, mentre lo Stato cerca, al contrario, di accresce l'afflusso di turisti dall'estero.

L'associazione degli albergatori occupa a tempo pieno 2500 migranti africani, in particolare per le pulizie e nelle cucine. In impieghi cioè in cui è difficile trovare dipendenti israeliani. "In loro assenza saremo costretti a chiudere piani interi", avverte la associazione.

Secondo il deputato comunista Dov Chenin, il governo intende far arrivare lavoratori dalle Filippine in sostituzione dei migranti in partenza.