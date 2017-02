Migros e Coop vantano i margini lordi più alti

La differenza tra il costo e il prezzo di vendita di un prodotto, che costituisce un indice di redditività, si è assestata nel 2015 al 40,2% per Migros e al 29,8% per Coop, davanti al gruppo tedesco Rewe (25,5%) e alle francesi Auchan e Carrefour (23,5%). I margini più sottili sono stati fatti segnare dai dettaglianti britannici: 5,2% per Tesco e 3,8% per Morrisons.

In dichiarazioni rilasciate alla "Schweiz am Sonntag" il vicedirettore della Commissione della Concorrenza Patrik Ducrey spiega che i prezzi più alti praticati in Svizzera sono in parte dovuti alla concentrazione del mercato e al duopolio di fatto che vige nel paese. Ma i dati vanno interpretati con prudenza: Migros, ha detto il portavoce Luzi Weber, produce lei stessa molti articoli e vanta quindi margini più elevati rispetto ai dettaglianti puri, che acquistano la merce da altri produttori, i quali a loro volta devono ritagliarsi un margine.

Sui prezzi incide inoltre la struttura dei costi, con salari e affitti che in Svizzera sono più onerosi. Al netto, dopo deduzione di tutti i costi, il margine di guadagno sull'insieme del fatturato è molto più basso: 1,7% per Coop e 2,9% per Migros.