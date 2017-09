Milionari sempre più ricchi, anche in Svizzera

La montagna di denaro nei forzieri dei Paperoni mondiali si è ingrandita di quasi la metà dal 2011, a quanto risulta dal rapporto pubblicato oggi dalla ditta di consulenza Capgemini. In quell'anno milionari e miliardari possedevano infatti 42'000 miliardi di dollari. La crescita è stata superiore alla media lo scorso anno, ha detto lo specialista di Capgemini Tobias Wolf in una teleconferenza.

Sempre a livello mondiale il numero di milionari in dollari è cresciuto nel 2016 del 7,5% a 16,5 milioni, nettamente di più rispetto all'anno prima (+4,9%). Per rientrare nella fortunata categoria occorre avere più di un milione di dollari di patrimonio, non includendo gli stabili in cui si abita, quadri e auto di lusso.

In Svizzera l'esclusivo club dei milionari ha accolto 5500 nuovi membri. Il loro numero è così salito dell'1,5% a 363'900. Si tratta della crescita più debole dal 2011, quando la comunità dei milionari elvetici subì un forte calo. La Svizzera ha comunque potuto difendere il suo settimo posto mondiale.

Ai primi posti della classifica la situazione rimane immutata. Gli Stati Uniti sono nettamente in testa con 4,8 milioni di milionari, quasi l'8% in più rispetto al 2015. Seguono il Giappone (2,9 milioni), la Germania (1,3 milioni) e la Cina comunista (1,1 milioni). A sorpresa la Francia (579'000) ha per la prima volta superato la Gran Bretagna, scalzandola dal quinto posto. I francesi hanno approfittato della crescita in borsa e dei prezzi immobiliari, ha spiegato Wolf.

Ancora meglio che ai milionari di basso rango è andata a quelli con un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari. Il loro numero è cresciuto a livello mondiale dell'8,3%, a 157'200, e ancora di più sono cresciuti i loro soldi. Questi "super ricchi" costituiscono solo l'1% di tutti i milionari ma detengono il 34,5% del loro patrimonio totale.

Capgemini si aspetta che entro il 2025 i patrimoni dei milionari superino la soglia di 100'000 miliardi di dollari.