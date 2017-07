Mo: attacco a Hebron, due soldati travolti da auto

Due militari sono stati travolti e feriti oggi da un'automobile palestinese nei pressi Hebron, in Cisgiordania. Il conducente è stato ucciso.

Secondo un portavoce militare israeliano si è trattato di un "attacco intenzionale": alla vista dei soldati, che sono stati ricoverati in condizioni non gravi, il guidatore ''ha bruscamente accelerato". "L'unità ha reagito sparando sul terrorista, che è morto'', ha proseguito.

Si tratta del secondo episodio del genere a Hebron nelle ultime 24 ore. Anche ieri un'automobile palestinese si era lanciata a forte velocità verso militari di pattuglia in città. L'autista era stato poi preso in custodia per accertamenti.

Questi episodi avvengono mentre in tutta la Cisgiordania resta elevata la tensione per le nuove misure di sicurezza adottate da Israele nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, in seguito ad un attentato. Da Gaza Hamas ha fatto appello alla popolazione a lanciare nuovi attacchi contro le forze israeliane.