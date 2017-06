Morto Adam West, il primo Batman della serie anni '60

L'annuncio è stato dato dalla famiglia su Facebook: ''Nostro padre si è sempre visto come il Cavaliere luminoso, aspirava a influenzare in modo positivo la vita dei suoi ammiratori, è stato e resterà il nostro eroe''. Il mondo dello spettacolo lo ricorda commosso sulle reti sociali.

È stato il volto di Batman per un'intera generazione e la sua fama è rimasta legata a quell'iconico ruolo per il piccolo schermo, prima che se ne appropriassero al cinema Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale e Ben Affleck.

Nato a Walla Walla, Washington, a 15 anni si era trasferito con la madre a Seattle e alla fine del servizio militare approdò a Hollywood cambiando il proprio nome in Adam West. Debuttò alla fine degli anni Cinquanta in I segreti di Filadelphia, diretto da Vincent Sherman, con Paul Newman e Robert Vaughn. Al cinema aveva lavorato anche in SOS Naufragio nello spazio (1964) di Byron Haskin e nell'italiano I 4 inesorabili (1965), per la regia di Primo Zeglio. Ma il successo arrivo solo nel '66, con il debutto della serie tv sulla Abc che venne subito candidata a un Emmy come migliore serie comica.

West era il protagonista, mentre Burt Ward interpretava Robin. Sullo sfondo Gotham City e, intorno, personaggi cattivi dai costumi eccentrici. Il telefilm sfondo' immediatamente, per il suo stile ironico e volutamente kitsch, lontano dale atmosphere dark delle successive produzioni cinematografiche. Scazzottate a tempo di musica, le scritte onomatopeiche a mo' di fumetto per simulare i rumori delle risse (kapow) o delle esplosioni (boom), il tema musicale composto da Neal Hefti, tutti elementi che contribuirono a rendere la serie un cult. Il target erano i teenager, ai quali ricordava, ad esempio, l'importanza di bere latte, mangiare verdure, fare i compiti, allacciare le cinture di sicurezza.

La serie fu cancellata nel 1968, alla fine della terza stagione, per bassi ascolti. West, da quel momento, faticoò a trovare nuovi ruoli e per vivere partecipava a fiere e festival negli abiti di Batman. Nel 2012 però ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.