Morto Tom Petty, rocker colpito da un infarto

Tom Petty, leggenda del rock 'made in Usa' degli anni Settanta e Ottanta, è morto in nottata all'età' di 66 anni per le conseguenze di un attacco cardiaco che lo aveva colpito domenica. Lo ha annunciato Carla Sacks, portavoce dell'Ucla Medical Center di Los Angeles.

Ieri sera le prime indiscrezioni sulla morte dell'artista erano state rilanciate dal sito Tmz e dalla Cbs prima del decesso. In seguito la notizia - ripresa da tutti i media americani - non era stata confermata. Al Santa Monica Hospital, in California, avevano comunque staccato la spina alla macchina che fino a quel momento aveva tenuto in vita Petty vista l'assenza di attività cerebrale. "Non dovrebbe superare la giornata", aveva poi spiegato Tmz.

Il musicista è stato tradito da un attacco di cuore, a meno di una settimana dalla sua ultima performance sul palco di Los Angeles. Frontman degli Heartbreakers, considerato uno dei maggiori americani in attività, Petty era stato trovato domenica sera privo di conoscenza nella sua casa di Malibu ed era stato immediatamente ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva.

Divenuto famoso con la sua band negli anni Settanta in particolare per brani come 'American Girl', 'Free Fallin'', 'Breakdown', 'Listen to Her Heart', Stop Draggin' My Heart Around'. Gli Heartbreakers nel 2002 sono stati anche inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Nella sua lunga carriera Petty ha pubblicato tre album da solista, 13 con gli Heartbreakers (l'ultimo nel 2014, dal titolo 'Hypnotic eye') e ha suonato in tutto il mondo con i più grandi nomi del rock. Prendendo anche parte, negli anni Ottanta, al 'Traveling Wilburys' con Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison e Jeff Lynne. In realtà, già da quando aveva 13 anni e vide i Beatles al 'The Ed Sullivan Show' aveva detto di voler diventare un musicista: "È stato il momento della mia vita che ha cambiato tutto", ha raccontato a Grammy.com.

L'ultima volta è salito sul palco lunedì scorso con tre spettacoli alla Hollywood Bowl che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Era la tappa conclusiva del tour in occasione del 40/mo anniversario della sua band, che ha toccato 24 stati con 53 concerti.

Lo scorso dicembre, Petty aveva rivelato a Rolling Stone che quello sarebbe stato l'ultimo tour del gruppo: "È molto probabile che continueremo a suonare, ma mentirei se non dicessi che questo potrebbe essere l'ultimo tour". "Abbiamo tutti più di sessant'anni - ha aggiunto - Ho una nipotina che vorrei vedere più che posso, e non voglio passare la mia vita per strada".