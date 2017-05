Musica: Kanye West scompare da Twitter e Instagram

Il musicista vive da qualche tempo defilato.

Lo scorso lunedì non ha accompagnato la moglie Kim Kardashian al Met Gala, l'appuntamento più atteso dell'anno per il mondo della moda a New York. Kim ha passato la serata con le sue sorelle e di Kanye ha detto che era rimasto a casa, perché sta prendendo una pausa. Si sa che lo scorso novembre era stato ricoverato in un centro medico a Los Angeles dopo aver accusato sintomi per privazione di sonno e spossatezza.

Aveva poi cancellato anche un imminente tour. Una delle ultime uscite pubbliche che si ricordi è stata un incontro a dicembre alla Trump Tower a New York con l'allora presidente eletto Donald Trump. Il rapper diede conto della visita su Twitter, ma poi cancellò i messaggi.