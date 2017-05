NE: 18enne muore in un incidente stradale a Colombier

Un automobilista friburghese di 18 anni ha perso la vita ieri pomeriggio verso le 16.00 in un incidente stradale a Colombier (NE). Il giovane conducente è deceduto per le gravi ferite riportate poco dopo l'arrivo della polizia.

I suoi due passeggeri sono rimasti gravemente feriti, ma non sono in pericolo di morte. Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte del dramma, ha indicato oggi la polizia cantonale neocastellana.