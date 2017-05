NE: giovane di 26 anni annega nel lago di Neuchâtel

Il giovane si è trovato in difficoltà dopo aver nuotato per una ventina di metri alla ricerca del pallone, riferisce oggi la polizia neocastellana. Diverse persone sono entrate in acqua per soccorrerlo, ma non sono riuscite a trovarlo.

Il 26enne faceva parte di un gruppo di cinque persone che faceva un picnic e giocava in riva al lago.