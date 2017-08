NE: scarcerato ex funzionario che sottrasse 4 milioni pubblici

L'ex funzionario del Servizio cantonale delle contribuzioni di Neuchâtel che avrebbe sottratto quattro milioni di franchi di fondi pubblici è uscito di prigione. Il Ministero pubblico gli ha eccezionalmente accordato la scarcerazione provvisoria per ragioni di salute.

Lo ha confermato all'ats il procuratore neocastellano, confermando quanto riportato da media locali. L'uomo, che si trovava in detenzione preventiva dal febbraio 2016 nel canton Friburgo, potrà così sottoporsi alle cure di cui necessita all'Inselspital di Berna.

Il funzionario aveva ammesso di aver versato il denaro a più riprese sul proprio conto, sottolineando però di averla usato per togliere dalla miseria la famiglia della moglie. Era rientrato spontaneamente dalla Thailandia, Paese in cui si era recato da poco dopo essere andato in pensione anticipata, e si era costituito.