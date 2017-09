Nestlé rileva società americana Sweet Earth

Nestlé rafforza la propria presenza sul mercato americano dei piatti pronti: il gruppo vodese rileva la società californiana Sweet Earth, specializzata nei prodotti vegetariani, un mercato in forte espansione. L'importo della transazione non è stato reso noto.

Kelly e Brian Swette, i co-fondatori dell'impresa nata sei anni fa, continueranno a gestire Sweet Earth in maniera indipendente, con il sostegno della divisione americana di Nestlé attiva nell'alimentazione, scrive il colosso di Vevey in una nota odierna. I prodotti di Sweet Earth sono in vendita in oltre 10'000 punti vendita, da piccoli negozi a grandi catene.