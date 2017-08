Neuchâtel, cade ultraleggero: 2 morti

Il velivolo, indica stamane il ministero pubblico neocastellano, ha urtato la cima di un albero e si è schiantato nei pressi del parcheggio di un ristorante, incendiandosi.

Sul posto si sono recati i soccorritori del Servizio mobile d'urgenza e di rianimazione (SMUR), i pompieri del Val-de-Travers e numerose pattuglie di polizia, ma per le due persone a bordo dell'aereo non c'è stato nulla da fare. Le vittime non sono ancora state identificate.