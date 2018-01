NEZ Rouge 2017: 34'000 persone trasportate

Durante le feste di fine anno i volontari di Nez Rouge hanno portato a casa incolumi oltre 34'000 persone che non se la sentivano di mettersi al volante dopo aver bevuto un po' troppo, un aumento del 7% rispetto a un anno fa.

La 28esima Operazione Nez Rouge di prevenzione contro gli incidenti stradali dovuti all'alcol, conclusasi stamane, è stata "un successo una volta ancora confermato", scrive l'organizzazione in una nota di bilancio. Nella sola notte di Capodanno - precisa -1600 volontari hanno effettuato 3500 trasporti a domicilio, per un totale di 8600 persone.

Complessivamente, durante le feste di fine anno, caratterizzate stavolta anche da condizioni invernali e nevicate, i trasporti sono stati 16'369 (contro 15'443 nel 2016,+6%), effettuati da 10'225 volontari (2016: 9402) per un totale di 34'177 persone riaccompagnate (31'876) e 681'799 chilometri percorsi (647'885), indica la statistica 2017 pubblicata sul sito dell'organizzazione.

Il maggior numero di interventi, oltre 2800, è avvenuto nel canton Argovia, con oltre 5700 persone accompagnate da 1309 volontari per quasi 100'000 chilometri complessivi.

Nel canton Ticino 266 volontari hanno effettuato nel corso del mese di dicembre 183 trasporti per un totale di 385 persone accompagnate e 11'097 chilometri percorsi. Nei Grigioni 121 volontari hanno preso il volante a 109 riprese e trasportato 269 persone per un totale 5440 chilometri.

"Importata" dal Quebec (Canada), l'idea Nez Rouge ha per obiettivo la prevenzione e la sensibilizzazione per ridurre il numero di incidenti stradali. Ha avuto i suoi esordi nel 1990 in Svizzera, nel canton Giura, dove ha tuttora sede - a Delémont - l'organizzazione a livello nazionale. La federazione svizzera conta 23 sezioni regionali, di cui una Ticino e una nel canton Grigioni.

Dal 1990 al 2017 a livello nazionale i trasporti sono stati in tutto oltre 204 mila, effettuati da più di 149 mila volontari per un totale di 422'471 persone accompagnate e oltre 8 milioni di chilometri percorsi.